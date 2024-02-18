Степанова — о масс-старте на 50 км: себя на такой дистанции не вижу

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова объяснила, почему пропустила масс‑старт на 50 км на Спартакиаде.

«Должна взять часть своей критики обратно: 50 км у женщин сегодня смотрелись. Мужчинам подтянуться! Но себя на такой дистанции не вижу — слишком сложно потом восстанавливаться в середине сезона. У нас ещё десять гонок впереди — и все важные», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

Победу одержала Евгения Крупицкая, преодолевшая дистанцию за 2 часа 35 минут 49,2 секунды. Второй пришла Татьяна Сорина с отставанием в +0,5 секунды. Третья — Анастасия Кулешова (+4,5).

Масс-старт был последним в программе лыжных гонок на Спартакиаде.

Ранее двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах лыжница Анастасия Кулешова выразила недовольство протяжённостью масс-старта.