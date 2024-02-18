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Кулешова: 50 км — это очень много для девочек, особенно по такой погоде

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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала завоевание бронзы в марафоне в классическом стиле на Всероссийской спартакиаде — 2024.
Кулешова: 50 км — это очень много для девочек, особенно по такой погоде
  • Gettyimages.ru

«Я расстроена. Я выходила на победу. Полтинник — это очень много для девочек, особенно по такой погоде. Не надо так больше делать. Мне не понравилось», — заявила Кулешова «Чемпионату».

Победу одержала Евгения Крупицкая, преодолевшая дистанцию за 2 часа 35 минут 49,2 секунды. Второй пришла Татьяна Сорина с отставанием в +0,5 секунды. Третья — Анастасия Кулешова (+4,5).

Ранее российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал доминирование норвежцев в мировом биатлоне.

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