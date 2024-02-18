Биатлонист Сидоров — о доминировании норвежцев: это всё странно выглядит

Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал доминирование норвежцев в мировом биатлоне.

«Непонятно, что норвежцы делают. В десятке бывают почти все их спортсмены. Даже по российскому опыту понятно, что один тренерский план не может всем подходить. Не может быть такого, чтобы все они бежали по одинаковым планам. Это странно всё выглядит», — цитирует Сидорова «Чемпионат».

На Спартакиаде сильнейших в Златоусте биатлонист стал победителем индивидуальной гонки на 20 км.

На чемпионате мира в Ново-Место норвежские спортсмены выиграли три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Ещё осталось две гонки в рамках турнира.

Ранее Антон Шипулин резко высказался касательно отсутствия россиян на этапах Кубка мира по биатлону.