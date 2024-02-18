Шипулин: биатлон убивает отсутствие русских на международных стартах

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин резко высказался касательно отсутствия россиян на этапах Кубка мира по биатлону.

«За Кубком мира не слежу, а за нашими спортсменами — да. Без российских спортсменов биатлон уже неинтересен. Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских», — заявил Шипулин «Чемпионату».

В сентябре 2023-го Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Семён Павличенко заявил, что санному спорту в России с каждым пропущенным сезоном приходится всё тяжелее.