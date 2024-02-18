Павличенко: с каждым пропущенным сезоном санному спорту в России всё тяжелее

Семён Павличенко заявил, что санному спорту в России с каждым пропущенным сезоном приходится всё тяжелее.

«С каждым пропущенным сезоном, думаю, нам приходится всё тяжелее. В физическом плане остаёмся на прежнем высоком уровне, но сравнить сани с зарубежными мы лишены возможности», — приводит слова Павличенко ТАСС.

Напомним, что Международная федерация санного спорта (FIL) в марте 2022 года запретила россиянам соревноваться на турнирах под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по санному спорту Роман Репилов считает, что российским спортсменам не нужно соглашаться на условия МОК.