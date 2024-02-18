RT в Telegram
Подпишись

Павличенко: с каждым пропущенным сезоном санному спорту в России всё тяжелее

Короткая ссылка
Семён Павличенко заявил, что санному спорту в России с каждым пропущенным сезоном приходится всё тяжелее.
Павличенко: с каждым пропущенным сезоном санному спорту в России всё тяжелее
  • AFP

«С каждым пропущенным сезоном, думаю, нам приходится всё тяжелее. В физическом плане остаёмся на прежнем высоком уровне, но сравнить сани с зарубежными мы лишены возможности», — приводит слова Павличенко ТАСС.

Напомним, что Международная федерация санного спорта (FIL) в марте 2022 года запретила россиянам соревноваться на турнирах под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по санному спорту Роман Репилов считает, что российским спортсменам не нужно соглашаться на условия МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить