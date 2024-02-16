Чемпион мира по санному спорту Роман Репилов считает, что российским спортсменам не нужно соглашаться на условия МОК.

«У Олимпийского комитета России и Минспорта, считаю, правильная позиция, что в предлагаемом нам формате не нужно никуда ехать. Хотя, конечно, очень обидно, что мы, спортсмены мирового уровня, теряем время и лишены возможности завоевывать медали», — приводит слова Репилова ТАСС.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Лысенко назвал дискриминацией условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже.