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Лысенко назвал дискриминацией условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже

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Чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко высказался об условиях допуска россиян на Олимпиаду в Париже.
Лысенко назвал дискриминацией условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Теми новыми критериями, что есть сейчас, не интересовался. Я слышал мельком где-то на сборах о них. Ребята что-то рассказывают. Не согласен ехать на таких условиях, которые там прописаны. Это получается дискриминация нас как народа», — приводит слова Лысенко газета «Известия».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Лебедев назвал формальностью нейтральный статус россиян на Олимпиаде-2024.

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