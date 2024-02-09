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Лебедев назвал формальностью нейтральный статус россиян на Олимпиаде-2024

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Бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев высказался о нейтральном статусе российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
Лебедев назвал формальностью нейтральный статус россиян на Олимпиаде-2024
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Не думаю, что выступать в нейтральном статусе унизительно. Даже так мир понимает, что это спортсмены великой державы, России. А нейтральный статус всего лишь формальность. Всё больше атлетов из многих стран заявляют, что это несправедливо и неправильно, Олимпиада будет неполноценной без россиян. Поэтому моё мнение такое: что не убивает, делает нас сильнее», — цитирует Лебедева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что российские спортсмены будут ещё сильнее, если поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Кузина заявила, что готова ждать возвращения России на Олимпиаду.

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