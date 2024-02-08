RT в Telegram
Подпишись

Кузина заявила, что готова ждать возвращения России на Олимпиаду

Короткая ссылка
Многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина призналась, что у неё есть достаточно терпения для снятия санкций с отечественного спорта.

«Я и до 2036-го могу подождать. Думаю, что у каждого своя мотивация. Лично я чувствую по себе, что могу лучше, могу развиваться. Хочется с каждым годом улучшать суммы баллов, качество прыжков, учиться чему-то новому. Пока есть время, нужно заниматься этим», — цитирует Кузину Metaratings.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Сборная России по прыжкам в воду не стала подавать заявки для выступления в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе и теперь пропустит летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее Кузина назвала трамплин более сложным снарядом, чем вышка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить