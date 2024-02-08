Кузина заявила, что готова ждать возвращения России на Олимпиаду

Многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина призналась, что у неё есть достаточно терпения для снятия санкций с отечественного спорта.

«Я и до 2036-го могу подождать. Думаю, что у каждого своя мотивация. Лично я чувствую по себе, что могу лучше, могу развиваться. Хочется с каждым годом улучшать суммы баллов, качество прыжков, учиться чему-то новому. Пока есть время, нужно заниматься этим», — цитирует Кузину Metaratings.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Сборная России по прыжкам в воду не стала подавать заявки для выступления в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе и теперь пропустит летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее Кузина назвала трамплин более сложным снарядом, чем вышка.