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Кузина: трамплин требует определённой доли везения и уверенности

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Многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина назвала трамплин более сложным снарядом, чем вышка.
Кузина: трамплин требует определённой доли везения и уверенности
  • Gettyimages.ru

«Я бы сказала, что трамплин требует определённой доли везения и уверенности. Поэтому важно сделать упор на психологическую подготовку. В детстве я всегда прыгала по классике, но, когда дошло до серьёзного уровня, пришлось переучиваться. Те же три с половиной оборота вперёд согнувшись требуют большой высоты. Да и остальные тоже. Если хочешь получать хорошие оценки, надо высоко прыгать, а не просто успевать выкручивать всё до воды.

Хотя не так давно я пересматривала видеозаписи выступлений Пахалиной. Она прыгала с классического наскока. Понятно, что в те времена все так делали, но меня впечатлила высота, на которой Юля выполняла те же самые три с половиной оборота согнувшись. Это реально было очень круто», — сказала Кузина RT.

Полностью интервью Кузиной читайте на сайте RT.

Ранее Кузина предположила, в чём секрет непобедимости китайцев.

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