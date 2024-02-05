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Кузина предположила, в чём секрет непобедимости китайских прыгунов в воду

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Многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина предположила, в чём секрет успеха и непобедимости китайцев.
Кузина предположила, в чём секрет непобедимости китайских прыгунов в воду
  • Gettyimages.ru

«Когда я смотрю на тех же китаянок, насколько у них всё отточено и доведено до абсолютного автоматизма, мне кажется, секрет не только в том, что они больше нас работают, но и в сотрудничестве с психологами. На занятии можно сделать десять из десяти, а на соревнованиях не показать вообще ничего. А бывает наоборот», — сказала Кузина RT.

Полностью интервью Кузиной читайте на сайте RT.

Ранее Кузина объяснила, что чувствует прыгун в воду в воздухе при исполнении элемента.

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