Кузина предположила, в чём секрет непобедимости китайских прыгунов в воду
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«Когда я смотрю на тех же китаянок, насколько у них всё отточено и доведено до абсолютного автоматизма, мне кажется, секрет не только в том, что они больше нас работают, но и в сотрудничестве с психологами. На занятии можно сделать десять из десяти, а на соревнованиях не показать вообще ничего. А бывает наоборот», — сказала Кузина RT.
Полностью интервью Кузиной читайте на сайте RT.
Ранее Кузина объяснила, что чувствует прыгун в воду в воздухе при исполнении элемента.