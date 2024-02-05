Кузина объяснила, что чувствует прыгун в воду в воздухе при исполнении элемента

Многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина объяснила, что чувствует атлет в воздухе при исполнении того или иного элемента.

«Силу, лёгкость, как энергия из тебя прёт. Наскакиваешь на край доски и понимаешь, что можешь со своим телом сделать всё. Даже если отталкивание получается неидеальным, я понимаю, где нахожусь в воздухе, надо ли мне раскрыться чуть-чуть пораньше или, наоборот, позже. Когда это состояние готовности нарушается, сразу появляется некоторая неуверенность. Летишь и думаешь: «Ёлки-палки, где я вообще?» Хорошо ещё, в прыжке всё вижу. Но всё равно тяжело», — рассказала Кузина RT.

Она также ответила на вопрос, какой прыжок наиболее сложен по ориентировке.

«На трамплине таких нет, а вот когда вышку прыгала, приходилось тяжеловато. Три с половиной оборота назад делать не любила, например. Мне казалось, на вышке всё так быстро происходит, вообще не успеваешь ничего понять. С «трёшки» в этом плане прыгать проще. Два с половиной оборота — это не три с половиной. Иногда в процессе вращения вижу трамплин, но чаще — фонари или табло. На них и ориентируюсь при раскрытии».

Полностью интервью Кузиной читайте на сайте RT.

Ранее Кузина заявила, что выступление на Олимпиаде является целью жизни.