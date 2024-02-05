Чемпионка России по прыжкам в воду Кузина: Олимпиада — это как цель жизни

Многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина заявила, что выступление на Олимпиаде является целью жизни.

«Чем так привлекательна Олимпиада? Это как цель жизни. Не просто участвовать, но показать какой-то хороший результат. Пусть это даже будет не попадание в первую тройку, всё равно хочется воедино собрать все свои самые лучшие попытки. И чтобы данное выступление навсегда осталось если не в истории, то хотя бы в моей голове», — сказала Кузина RT.

Полностью интервью Кузиной читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Кузина выиграла Кубок России по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина.