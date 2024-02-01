Кузина выиграла Кубок России по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина

Вице‑чемпионка мира среди юниоров по прыжкам в воду Елизавета Кузина смогла одержать победу в прыжках с трёхметрового трамплина на Кубке России в Саратове.