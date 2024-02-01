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Кузина выиграла Кубок России по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина

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Вице‑чемпионка мира среди юниоров по прыжкам в воду Елизавета Кузина смогла одержать победу в прыжках с трёхметрового трамплина на Кубке России в Саратове.

Кузина набрала 324,60 балла. Второе место заняла Ульяна Клюева (288,15). Тройку замкнула Мария Полякова (285,60).

Турнир в Саратове завершится 4 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная России по прыжкам в воду проведёт сбор в Китае.

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