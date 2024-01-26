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Сборная России по прыжкам в воду проведёт сбор в Китае

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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что национальная сборная проведёт весной учебно-тренировочный сбор в Китае.

«В частном порядке договариваемся с площадкой в одном из городов Китая о том, чтобы в апреле-мае провести там сбор. Думаю, в товарищеском режиме мы там сможем посоревноваться с местными спортсменами, которые для нас являются основными конкурентами», — цитирует Дружинина ТАСС.

Он подчеркнул, что важно в условиях нехватки международных соревнований «прыгать с сильными соперниками».

Сборная России по прыжкам в воду не стала подавать заявки для выступления в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе и теперь пропустит летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, сообщил, что его подопечный не поедет в Калининград на первый этап Кубка России.

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