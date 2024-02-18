Тарасова: канадцы не в состоянии растить своих фигуристов, они хотят забирать наших

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение Федерации фигурного катания Канады о существенном упрощении правил переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую.

«Это значит, что канадцы не в состоянии растить своих фигуристов. Поэтому они рассчитывают забирать наших спортсменов», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Канадская сторона предлагает, чтобы обоснованием для смены спортивного гражданства был «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации.

Ранее Тарасова высказалась о попытке Канады получить бронзовые медали командного турнира Олимпиады 2022 года.