Тарасова: канадцы не в состоянии растить своих фигуристов, они хотят забирать наших
- РИА Новости
«Это значит, что канадцы не в состоянии растить своих фигуристов. Поэтому они рассчитывают забирать наших спортсменов», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Канадская сторона предлагает, чтобы обоснованием для смены спортивного гражданства был «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации.
Ранее Тарасова высказалась о попытке Канады получить бронзовые медали командного турнира Олимпиады 2022 года.