Тарасова — об апелляции Канады: мы же не сами себе взяли бронзу

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о попытке Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) получить бронзовые медали командного турнира Олимпиады 2022 года.

«Они могут делать что хотят, советов у нас спрашивать не будут. Мы же не сами себе взяли бронзовую медаль, нам её дали, присудили. И это как раз решал ISU. Так что пусть суд рассматривает их апелляцию», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

16 февраля стало известно, что Skate Canada подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) на перераспределение наград фигуристам на Играх в Пекине. Канадцы хотят получить бронзовые медали за командный турнир.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Марк Кондратюк отреагировал на заявление ISU по поводу итогов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.