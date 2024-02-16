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Кондратюк: никто не ожидал, что российским фигуристам присудят бронзу Олимпиады

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Фигурист Марк Кондратюк отреагировал на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу итогов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.
Кондратюк: никто не ожидал, что российским фигуристам присудят бронзу Олимпиады
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Что касается неожиданности, никто не просчитывал вариант, что может быть бронза. Когда мне показали документ ISU, я сначала не поверил, как так получилось, в той ситуации, что есть, мы должны были быть четвёртыми. Я жду итоговый результат, после того, как он будет, можно будет либо порадоваться, либо погрустить», — цитирует Кондратюка ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Спартакиаде сильнейших.

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