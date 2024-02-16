Жулин — о решении Канады подать апелляцию: меня такое не удивляет

Заслуженный тренер России Александр Жулин жёстко высказался о решении Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) опротестовать перераспределение медалей командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года.

«Меня такое не удивляет. Мразоты лезут отовсюду. Конечно, им бы было прекрасно, если бы русских вообще не было. Тогда бы они завоевали третье место. На мой взгляд, мы, безо всяких сомнений, выиграли первое место», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

16 февраля стало известно, что Skate Canada подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) на перераспределение наград фигуристам на Играх в Пекине. Канадцы хотят получить бронзовые медали за командный турнир.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о попытке Skate Canada получить бронзовые медали командного турнира Олимпиады 2022 года.