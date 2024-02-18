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РИА Новости: Канада предложила упростить переход фигуристов между странами

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Федерация фигурного катания Канады вынесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение о существенном упрощении правил переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую.
РИА Новости: Канада предложила упростить переход фигуристов между странами
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Канадская сторона предлагает, чтобы обоснованием для смены спортивного гражданства был «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. 

Отмечается, что федерация должна предоставить разрешение на смену спортивного гражданства сразу же после получения «необходимых документов».

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что ISU вряд ли изменит своё решение по перераспределению медалей командного турнира фигуристов на зимней Олимпиаде 2022 года.

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