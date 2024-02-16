Журова: ISU не отдаст Канаде бронзу командника Олимпиады 2022 года

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) вряд ли изменит своё решение по перераспределению медалей командного турнира фигуристов на зимней Олимпиаде 2022 года.

«Думаю, что ISU не будет отдавать канадцам бронзу, но и нам вряд ли вернут золото, если мы подадим протест на их решение», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Вместе с тем олимпийская чемпионка по конькобежному спорту считает, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также может подать апелляцию.

«Потому что у нас не очень законно отобрали первое место. Были прецеденты, когда американцам оставляли золотую медаль», — добавила Журова.

16 февраля стало известно, что Skate Canada подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) на перераспределение наград фигуристам на Играх в Пекине. Канадцы хотят получить бронзовые медали за командный турнир.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о попытке Skate Canada получить бронзовые медали командного турнира Олимпиады 2022 года.





