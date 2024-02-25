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Бойкова: в этом году будет эксперимент, мы ещё не ставили программы с Тутберидзе

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Чемпионы Европы по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что в этом году постановка программ для них будет своего рода экспериментом.
Бойкова: в этом году будет эксперимент, мы ещё не ставили программы с Тутберидзе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У нас будет эксперимент в этом году. Мы ещё не ставили программы с Этери Георгиевной. Общее решение по программам принимается вместе», — заявила Бойкова «Матч ТВ». 

В мае 2023 года стало известно о переходе Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе. Пара является чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года спортсмены заняли четвёртое место.

Ранее Козловский заявил, что настоящие профессионалы могут выполнить свою работу в любой ситуации.

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