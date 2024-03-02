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Щербакова — о лидерстве в Кубке Первого канала: выводы делать рано

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Капитан команды синих олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова сказала, что лидерство её фигуристов в Кубке Первого канала очень радует, но выводы делать преждевременно.
Щербакова — о лидерстве в Кубке Первого канала: выводы делать рано
  • РИА Новости

«Рано делать выводы. Мы очень рады, классный день, здорово, что все команды были вовлечены в соревнования, это самое главное. Низкий поклон всем, кто сегодня выступил, все большие молодцы», — цитирует Щербакову РИА Новости. 

Кубок Первого канала по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге 2—3 марта.

После первого дня соревнований команда Щербаковой занимает первое место с 63 баллами, второй идёт команда белых олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой — 55 баллов, третьей — команда красных Елизаветы Туктамышевой (53).

Ранее Владислав Дикиджи одержал победу в короткой программе на Кубке Первого канала по фигурному катанию — 2024.

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