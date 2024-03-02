Бойкова и Козловский выиграли короткую программу пар на Кубке Первого канала

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу пар на проходящем в Санкт-Петербурге Кубке Первого канала по фигурному катанию — 2024.

Представители команды Елизаветы Туктамышевой получили 80,70 балла.

На втором месте Анастасия Мишина и Александр Галлямов (78,96), представляющие команду Анны Щербаковой. Третьи — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (78,28) из команды Алины Загитовой.

Команды Щербаковой и Туктамышевой делят лидерство на турнире после двух видов, у команд по 19 баллов. У коллектива Загитовой 16.

Кубок Первого канала проходит в Санкт-Петербурге 2—3 марта.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин показали лучший результат в ритм-танце на Кубке Первого канала.