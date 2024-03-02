Команда Щербаковой лидирует на Кубке Первого канала по итогам ритм-танца
- РИА Новости
Лучший результат в ритм-танце показали Александра Степанова и Иван Букин (89,53 балла). Второе место у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (85,40) из команды Елизаветы Туктамышевой.
Третье место заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (84,00) из команды Алины Загитовой.
Кубок Первого канала проходит в Санкт-Петербурге 2—3 марта.
Ранее чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, признался, что хулиганы украли номера с его автомобиля в Санкт-Петербурге.