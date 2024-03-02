Команда Щербаковой лидирует на Кубке Первого канала по итогам ритм-танца

Команда Анны Щербаковой идёт на первом месте после ритм-танца на проходящем Кубке Первого канала по фигурному катанию — 2024.

Лучший результат в ритм-танце показали Александра Степанова и Иван Букин (89,53 балла). Второе место у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (85,40) из команды Елизаветы Туктамышевой.

Третье место заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (84,00) из команды Алины Загитовой.

Кубок Первого канала проходит в Санкт-Петербурге 2—3 марта.

Ранее чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, признался, что хулиганы украли номера с его автомобиля в Санкт-Петербурге.