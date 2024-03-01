У Галлямова во время жеребьёвки Кубка Первого канала украли автомобильные номера
«Пока на жеребьёвке был, около Севкабеля припарковался. И номера спёрли. Я вообще в шоке», — цитирует Галлямова Sport24.
24-летний фигурист уточнил, что в момент инцидента находился на жеребьёвке Кубка Первого канала, которая состоялась 1 марта.
«Я понимаю, когда отбирают медали, но чтобы автомобильные номера…» — добавил Галлямов.
Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге 2—3 марта.
Ранее сообщалось, что стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию.