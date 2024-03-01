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У Галлямова во время жеребьёвки Кубка Первого канала украли автомобильные номера

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Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, признался, что хулиганы украли номера с его автомобиля в Санкт-Петербурге.

«Пока на жеребьёвке был, около Севкабеля припарковался. И номера спёрли. Я вообще в шоке», — цитирует Галлямова Sport24.

24-летний фигурист уточнил, что в момент инцидента находился на жеребьёвке Кубка Первого канала, которая состоялась 1 марта.

«Я понимаю, когда отбирают медали, но чтобы автомобильные номера…» — добавил Галлямов.

Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге 2—3 марта.

Ранее сообщалось, что стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию.

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