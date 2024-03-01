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Стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию

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Организаторы Кубка Первого канала по фигурному катанию опубликовали составы команд для участия в соревнованиях.
Стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru

Команда Алины Загитовой: Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин.

Команда Анны Щербаковой: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Елизавета Осокина / Артём Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Шевченко / Андрей Ежлов.

Команда Елизаветы Туктамышевой: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Софья Муравьёва, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко.

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