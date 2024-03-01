Стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию
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Команда Алины Загитовой: Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин.
Команда Анны Щербаковой: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Елизавета Осокина / Артём Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Шевченко / Андрей Ежлов.
Команда Елизаветы Туктамышевой: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Софья Муравьёва, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко.