Жребий брошен: Щербакова заполучила в команду на КПК трёх чемпионов России, а Загитова и Туктамышева — лучших юниоров

В Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка Кубка Первого канала по фигурному катанию. Анна Щербакова стала капитаном синей команды и выбрала в её состав действующих чемпионов страны в трёх видах: Аделию Петросян, Анастасию Мишину — Александра Галлямова и Александру Степанову — Ивана Букина. В стан белой дружины Алины Загитовой вошла Маргарита Базылюк, а также экс-чемпион Европы Марк Кондратюк и победитель ЧР и Спартакиады Евгений Семененко. Елизавета Туктамышева возглавила красных, и её главными козырями станут лучшие юниоры — Лев Лазарев и Арсений Федотов, а также вице-чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В Санкт-Петербурге состоялась жеребьёвка Кубка Первого канала (КПК) по фигурному катанию, который пройдёт в предстоящие выходные. В этом году турнир, ставший традиционным, будет проведён по обновлённым правилам.

За победу поборются не две команды, как раньше, а три. Их капитанами стали Анна Щербакова (синяя команда), Алина Загитова (белая) и Елизавета Туктамышева (красная).

В каждую из дружин вошли по четыре одиночника и одиночницы, а также по две спортивные и танцевальные пары. Капитаны выбирали участников по очереди в порядке, выпавшем им по жребию. Щербакова первой делала выбор спортивных и танцевальных пар, Туктамышева — мужчин, а Загитова — женщин.

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На бумаге фаворитом выглядит команда олимпийской чемпионки Пекина, так как в неё попали действующие чемпионы страны в трёх видах: Аделия Петросян, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Степанова — Иван Букин. Кроме того, в стане синих оказались обладатель серебряной награды ЧР-2024 Владислав Дикиджи и вице-чемпионка Спартакиады Анна Фролова. Не менее мощным выглядит и остальной состав: Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Вероника Яметова и Дарья Садкова, а также пары Софья Шевченко — Андрей Ежлов и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко.

«У меня прекрасная команда. Надеюсь, что они волнуются меньше, чем я, потому что я сейчас очень волновалась», — призналась Щербакова после окончания жеребьёвки.

Чемпионка мира 2015 года в своём выборе сделала ставку на молодёжь и пригласила в команду двух лучших юниоров — Льва Лазарева и Арсения Федотова, а также Алису Двоеглазову и Лидию Плескачёву. Кроме того, в её команде оказались серебряные медалисты минувшего ЧР в трёх видах: Софья Муравьёва, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Елизавета Худайбердиева — Егор Базин. Петербургская спортсменка не могла не выбрать Матвея Ветлугина, тренирующегося с ней в одной группе у Алексея Мишина, и единственный дуэт танцоров из Северной столицы — Екатерину Миронову и Евгения Устенко, с огромным отрывом победивших в зрительском голосовании при формировании состава участников турнира.

Компанию юниоркам и Муравьёвой составила Мария Агаева, а мужскую заявку закрыл самый опытный фигурист из числа одиночников —Александр Самарин, для которого этот турнир станет последним в карьере. Второй спортивной парой красных стали Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.

«Я жёстко на победу настроена», — с улыбкой заявила Туктамышева.

Загитова заполучила в свою команду Маргариту Базылюк, сразившую весь мир уникальным каскадом из двух квадов во время чемпионата страны по прыжкам. Также олимпийская чемпионка Пхёнчхана выбрала Алину Горбачёву, Ксению Гущину и Ксению Синицыну. Мощным получился и мужской квартет: Евгений Семененко, выигравший оба главных старта сезона, «воскресший» на Спартакиаде Марк Кондратюк, Роман Савосин и Иван Рамзенков.

А вот в спортивных парах и танцах в команде Загитовой не оказалось явных фаворитов. Белых на турнире представят Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков и Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, а также Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный и Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.

Очевидно, что Загитовой нужно будет сделать ставку на одиночников. Экс-чемпион Европы, не первый раз выступающий на КПК, дал совет своим партнёрам по команде, как принести в копилку больше всего баллов.

«Пытаться не волноваться и делать свою работу на максимум. Повезёт так повезёт», — заявил Кондратюк.

Соревнования откроются в субботу короткими программами и ритм-танцем. Кто из фигуристов выйдет на лёд, будут определять капитаны, однако каждый из участников может выступить только в один из дней (исключение составят лишь случаи травм, которые потребуют замены. Тогда один и тот же фигурист или дуэт смогут прокатать обе программы). При этом все спортсмены непременно должны быть задействованы в соревнованиях — никто не может просто отсидеться на скамейке. Однако собственно прокатами Кубок Первого канала не ограничится. Также в его рамках пройдут битвы элементов, челлендж болельщиков и отдельный конкурс для капитанов.

Очки за выступления будут начисляться по системе командного олимпийского турнира: десять — за первое место, девять — за второе, восемь — за третье и так далее.

Если спортсмены вдруг наберут равное количество баллов за прокат, то и количество очков им будет начислено одинаковое. А при итоговом равенстве баллов после всех соревнований выше окажется команда, набравшая больше во второй день соревнований, или та, капитан которой внёс более весомый вклад в общую копилку.