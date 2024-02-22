Галлямов: наша пара с Мишиной никогда не была на грани распада

Фигурист Александр Галлямов рассказал об отношениях со своей партнёршей Анастасией Мишиной.

«Наша пара никогда не была на грани распада. Мы уважаем друг друга, понимаем, над чем и для чего работаем. Мы можем поговорить, а можем пару минут помолчать. Иногда понимаем друг друга без слов», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Напомним, что пара вместе выступает семь лет. Фигуристы являются чемпионами мира, Европы и России. На их счету также бронзовая медаль Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Ранее Татьяна Тарасова призвала вручить орден Мишиной и Галлямову.