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Галлямов: наша пара с Мишиной никогда не была на грани распада

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Фигурист Александр Галлямов рассказал об отношениях со своей партнёршей Анастасией Мишиной.
Галлямов: наша пара с Мишиной никогда не была на грани распада
  • РИА Новости

«Наша пара никогда не была на грани распада. Мы уважаем друг друга, понимаем, над чем и для чего работаем. Мы можем поговорить, а можем пару минут помолчать. Иногда понимаем друг друга без слов», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Напомним, что пара вместе выступает семь лет. Фигуристы являются чемпионами мира, Европы и России. На их счету также бронзовая медаль Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Ранее Татьяна Тарасова призвала вручить орден Мишиной и Галлямову.

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