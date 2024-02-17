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Худайбердиева и Базин заявили, что довольны сезоном

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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали серебро на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Худайбердиева и Базин заявили, что довольны сезоном
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Наши главные старты закончились, мы довольны тем, что сделали за год. Смогли додержать планку до конца сезона, по минимуму ошибались, пытались прочувствовать новый стиль катания. Очень хочется приступить к следующему сезону, откатав остальные старты, отдохнув, войти в новый сезон уже с пониманием, что нужно делать», — цитирует Базина «Чемпионат».

Худайбердиева согласилась со своим партнёром.

Сегодня Александра Степанова и Иван Букин выиграли Спартакиаду сильнейших в Магнитогорске. По итогам ритм-танца и произвольного танца они получили от судей 222,53 балла.

На второй позиции расположились Худайбердиева и Базин с результатом 211,44. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).

Ранее Букин признался, что после перерыва им со Степановой было тяжело почувствовать друг друга.

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