Букин признался, что после перерыва им со Степановой было тяжело почувствовать друг друга

Ивак Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, прокомментировал победу на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.

«Сезон для нас получился необычным. Мы почти полтора года пропустили, целый год не катались вместе. Входить было очень тяжело. Нужно было вкататься и обратно почувствовать друг друга. Но к концу мы чувствуем, что приходим в себя, в те кондиции, в которых мы были на Олимпиаде. Наша задача — начать побеждать себя каждый день, исправлять свои ошибки и слушаться тренеров. Сезон прекрасный, соревнования прекрасные. Спасибо федерации и городам, которые нас принимали. Это праздник!» — сказал Букин в эфире Первого канала.

По итогам ритм-танца и произвольного танца фигуристы получили от судей 222,53 балла.

На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 211,44. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Спартакиаде сильнейших.