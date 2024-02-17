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Букин признался, что после перерыва им со Степановой было тяжело почувствовать друг друга

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Ивак Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, прокомментировал победу на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Букин признался, что после перерыва им со Степановой было тяжело почувствовать друг друга
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сезон для нас получился необычным. Мы почти полтора года пропустили, целый год не катались вместе. Входить было очень тяжело. Нужно было вкататься и обратно почувствовать друг друга. Но к концу мы чувствуем, что приходим в себя, в те кондиции, в которых мы были на Олимпиаде. Наша задача — начать побеждать себя каждый день, исправлять свои ошибки и слушаться тренеров. Сезон прекрасный, соревнования прекрасные. Спасибо федерации и городам, которые нас принимали. Это праздник!» — сказал Букин в эфире Первого канала.

По итогам ритм-танца и произвольного танца фигуристы получили от судей 222,53 балла.

На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 211,44. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Спартакиаде сильнейших.

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