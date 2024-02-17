Букин и Степанова хотят показать произвольный танец на Кубке Первого канала
- РИА Новости
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«Хочется поблагодарить организаторов, что пощадили спортсменов к концу сезона и разрешили катать на турнире только одну программу. Мы соберём все свои силы на один большой прокат любой программы», — сказала Степанова в эфире Первого канала.
«Я думаю, что с большей вероятностью мы выберем произвольную. Сегодня была небольшая помарка. Хочется закончить этот сезон на прекрасной ноте. Но это наше желание, а дальше посмотрим», — добавил Букин.
Сегодня фигуристы выиграли Спартакиаду сильнейших в Магнитогорске. По итогам ритм-танца и произвольного танца они получили от судей 222,53 балла.
На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 211,44. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).
Ранее Букин признался, что после перерыва им со Степановой было тяжело почувствовать друг друга.