Букин и Степанова хотят показать произвольный танец на Кубке Первого канала

Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, ответили на вопрос о выборе программы на турнир «Кубок Первого канала».

«Хочется поблагодарить организаторов, что пощадили спортсменов к концу сезона и разрешили катать на турнире только одну программу. Мы соберём все свои силы на один большой прокат любой программы», — сказала Степанова в эфире Первого канала.

«Я думаю, что с большей вероятностью мы выберем произвольную. Сегодня была небольшая помарка. Хочется закончить этот сезон на прекрасной ноте. Но это наше желание, а дальше посмотрим», — добавил Букин.

Сегодня фигуристы выиграли Спартакиаду сильнейших в Магнитогорске. По итогам ритм-танца и произвольного танца они получили от судей 222,53 балла.

На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 211,44. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).

Ранее Букин признался, что после перерыва им со Степановой было тяжело почувствовать друг друга.