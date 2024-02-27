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Тарасова: Загитова, Щербакова и Туктамышева прекрасно справятся с ролью капитанов команд

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о капитанах команд на Кубке Первого канала.
Тарасова: Загитова, Щербакова и Туктамышева прекрасно справятся с ролью капитанов команд
  • РИА Новости

«Конечно, интересно будет смотреть. Я думаю, что все справятся прекрасно, будет интересно», — цитирует Тарасову ТАСС.

27 февраля стало известно, что Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала. С полным списком участников можно ознакомиться по ссылке

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, ответили на вопрос о выборе программы на турнир «Кубок Первого канала».

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