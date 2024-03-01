RT в Telegram
Подпишись

Экс-директор Федерации фигурного катания Венгрии получил гражданство России

Короткая ссылка
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бывшему спортивному директору Федерации фигурного катания Венгрии (ФФКВ) Гургену Варданяну.
Экс-директор Федерации фигурного катания Венгрии получил гражданство России
  • РИА Новости

«Варданян Гурген, родившийся 18 октября 1963 года в Армении», — говорится в документе получивших российское гражданство, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

60-летний Варданян занимал пост спортивного директора ФФКВ до мая 2023 года. Функционер покинул свою должность из-за критики в связи с включением в состав сборной страны большого количества российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что Путин дал гражданство России вице-президенту международного движения русофилов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить