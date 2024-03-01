Экс-директор Федерации фигурного катания Венгрии получил гражданство России
- РИА Новости
«Варданян Гурген, родившийся 18 октября 1963 года в Армении», — говорится в документе получивших российское гражданство, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
60-летний Варданян занимал пост спортивного директора ФФКВ до мая 2023 года. Функционер покинул свою должность из-за критики в связи с включением в состав сборной страны большого количества российских спортсменов.
Ранее сообщалось, что Путин дал гражданство России вице-президенту международного движения русофилов.