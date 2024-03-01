Путин дал гражданство России вице-президенту международного движения русофилов
Путин дал российское гражданство вице-президенту международного движения русофилов Фабрису Сорлину, а также его детям.
- РИА Новости
Об этом говорится в документе на правовом портале.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Сорлин Фабрис», — отмечается в указе.
Ранее латвийский журналист МИА «Россия сегодня» Алексейс Стефановс получил российский паспорт.
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