Путин дал гражданство России вице-президенту международного движения русофилов

Путин дал российское гражданство вице-президенту международного движения русофилов Фабрису Сорлину, а также его детям.

РИА Новости

Об этом говорится в документе на правовом портале. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Сорлин Фабрис», — отмечается в указе. Ранее латвийский журналист МИА «Россия сегодня» Алексейс Стефановс получил российский паспорт.