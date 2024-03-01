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Путин дал гражданство России вице-президенту международного движения русофилов

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Путин дал российское гражданство вице-президенту международного движения русофилов Фабрису Сорлину, а также его детям.
Путин дал гражданство России вице-президенту международного движения русофилов
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе на правовом портале.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц...  Сорлин Фабрис», — отмечается в указе.

Ранее латвийский журналист МИА «Россия сегодня» Алексейс Стефановс получил российский паспорт.

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