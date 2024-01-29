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Латвийский журналист Sputnik Стефановс получил российское гражданство

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Латвийский журналист МИА «Россия сегодня» Алексейс Стефановс получил российский паспорт.
Латвийский журналист Sputnik Стефановс получил российское гражданство
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.

«Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина Российской Федерации журналисту... Алексейсу Стефановсу», — написала она.

Уточняется, что журналист был объявлен в розыск Службой безопасности Латвии после публикации статьи «Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот «прилётов».

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран.

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