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Путин поручил продумать меры в случае депортации россиян из других стран

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Президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран.
Путин поручил продумать меры в случае депортации россиян из других стран
  • globallookpress.com

Согласно поручению, правительство должно представить предложения по обеспечению прав соотечественников, которые постоянно проживают за рубежом, и по принятию дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств.

Глава государства затронул эту тему накануне. Как отметил президент, то, что власти Латвии и других прибалтийских республик выбрасывают русских «за кордон», напрямую затрагивает безопасность России.

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