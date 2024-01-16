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Путин: выбрасывание русских за кордон из Латвии затрагивает безопасность России

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То, что власти Латвии и других прибалтийских республик выбрасывают русских «за кордон», напрямую затрагивает безопасность России, уверен российский президент Владимир Путин.
Путин: выбрасывание русских за кордон из Латвии затрагивает безопасность России
  • РИА Новости

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон, понимаете, это очень серьёзные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — заявил он.

Ранее телеканал LTV со ссылкой на МВД Латвии сообщил, что латвийские власти повторно сообщили 985 россиянам об угрозе депортации из-за ситуации с продлением ВНЖ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии.

Как стало известно 16 января, около 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации в результате изменений в миграционном законодательстве Латвии.

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