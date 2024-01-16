LTV: власти Латвии повторно уведомили около тысячи россиян об угрозе депортации
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«Повторные письма были направлены, чтобы они могли сообщить нам своё мнение о том, что им может быть выдано предписание о выезде», — приводит РИА Новости заявление.
В МВД подчеркнули, что у властей нет информации о том, что происходит с этими россиянами.
Ранее в российском посольстве в Риге сообщили, что гражданке России и инвалиду по зрению грозит депортация из Латвии из-за несданного экзамена по латышскому языку.