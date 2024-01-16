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LTV: власти Латвии повторно уведомили около тысячи россиян об угрозе депортации

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Латвийские власти повторно сообщили 985 россиянам об угрозе депортации из-за ситуации с продлением ВНЖ. Об этом сообщил телеканал LTV со ссылкой на МВД Латвии.
LTV: власти Латвии повторно уведомили около тысячи россиян об угрозе депортации
  • Gettyimages.ru
  • © Ingus Kruklitis

«Повторные письма были направлены, чтобы они могли сообщить нам своё мнение о том, что им может быть выдано предписание о выезде», — приводит РИА Новости заявление.

В МВД подчеркнули, что у властей нет информации о том, что происходит с этими россиянами.

Ранее в российском посольстве в Риге сообщили, что гражданке России и инвалиду по зрению грозит депортация из Латвии из-за несданного экзамена по латышскому языку.

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