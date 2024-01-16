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Посольство рассказало об угрозе выдворения из Латвии 72-летней россиянки

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Гражданке России и инвалиду по зрению грозит депортация из Латвии из-за несданного экзамена по латышскому языку. Об этом сообщили в российском посольстве в Риге.
Посольство рассказало об угрозе выдворения из Латвии 72-летней россиянки
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что пенсионерка из города Лиепаи приступила к сбору документов для продления ВНЖ ещё в конце 2022 года.

«Даже для почти слепого человека получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку оказалось непосильной задачей», — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что пенсионерке грозит депортация из Латвии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии.

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