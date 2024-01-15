В Кремле назвали абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии
- РИА Новости
Он прокомментировал факт выдворения из Латвии российского гражданина Бориса Каткова.
«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором», — сказал представитель Кремля.
Ранее российский военный пенсионер Борис Катков назвал геноцидом действия Риги в отношении пожилых россиян в стране.
Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выдворение Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.