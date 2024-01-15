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В Кремле назвали абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии.
В Кремле назвали абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии
  • РИА Новости

Он прокомментировал факт выдворения из Латвии российского гражданина Бориса Каткова.

«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором», — сказал представитель Кремля.

Ранее российский военный пенсионер Борис Катков назвал геноцидом действия Риги в отношении пожилых россиян в стране.

Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выдворение Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.

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