В Кремле назвали абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии.

Он прокомментировал факт выдворения из Латвии российского гражданина Бориса Каткова.

«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором», — сказал представитель Кремля.

Ранее российский военный пенсионер Борис Катков назвал геноцидом действия Риги в отношении пожилых россиян в стране.

Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выдворение Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.