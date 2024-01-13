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Захарова назвала выдворение пенсионера из Латвии попранием прав человека

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Депортация российского пенсионера Бориса Каткова из Латвии попирает права и свободы человека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала выдворение пенсионера из Латвии попранием прав человека
  • РИА Новости

Она напомнила, что 82-летнего россиянина выдворили из Латвии с бессрочным запретом на возвращение под предлогом «угрозы для национальной безопасности».

«Убеждены, что такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии», — заявила дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила планы Латвии на депортацию более тысячи россиян из-за закона о знании языка с фашистской сегрегацией.

Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.

Он решил направиться в Калининград.

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