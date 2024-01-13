Высланный из Латвии российский пенсионер направится в Калининград
Прибывший в Псковскую область после депортации из Латвии российский пенсионер Борис Катков решил направиться в Калининград.
- Gettyimages.ru
- © Mikhail Sedov
Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю», — написал Ведерников в Telegram.
Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.
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