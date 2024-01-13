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Высланный из Латвии российский пенсионер направится в Калининград

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Прибывший в Псковскую область после депортации из Латвии российский пенсионер Борис Катков решил направиться в Калининград.
Высланный из Латвии российский пенсионер направится в Калининград
  • Gettyimages.ru
  • © Mikhail Sedov

Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю», — написал Ведерников в Telegram.

Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.

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