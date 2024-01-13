Высланный из Латвии российский пенсионер направится в Калининград

Прибывший в Псковскую область после депортации из Латвии российский пенсионер Борис Катков решил направиться в Калининград.

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Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю», — написал Ведерников в Telegram. Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.