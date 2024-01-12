Захарова сравнила планы Латвии на депортацию россиян с практиками фашистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила планы Латвии на депортацию более тысячи россиян из-за закона о знании языка с фашистской сегрегацией.

Она напомнила, что у россиян в Латвии уже отобрали право на минимальный соцпакет и доступ к бесплатному медобслуживанию на территории республики.

«Это просто то, что творили нацисты и фашисты в отношении национальных групп и групп определённых вероисповеданий и религий в 30-е годы в Западной Европе», — сказала Захарова на брифинге.

По словам дипломата, тогда людей свозили в гетто и ограничивали их права, а сегодня подобные практики применяются в новом, гибридном формате.

«А суть одна и та же — сегрегация людей по национальному признаку», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые «не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подавали документы для получения вида на жительство для проживания в стране».

Российская сторона на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства.