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Захарова сравнила планы Латвии на депортацию россиян с практиками фашистов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила планы Латвии на депортацию более тысячи россиян из-за закона о знании языка с фашистской сегрегацией.
Захарова сравнила планы Латвии на депортацию россиян с практиками фашистов
  • © МИД России

Она напомнила, что у россиян в Латвии уже отобрали право на минимальный соцпакет и доступ к бесплатному медобслуживанию на территории республики.

«Это просто то, что творили нацисты и фашисты в отношении национальных групп и групп определённых вероисповеданий и религий в 30-е годы в Западной Европе», — сказала Захарова на брифинге.

По словам дипломата, тогда людей свозили в гетто и ограничивали их права, а сегодня подобные практики применяются в новом, гибридном формате.

«А суть одна и та же — сегрегация людей по национальному признаку», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые «не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подавали документы для получения вида на жительство для проживания в стране».

Российская сторона на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства.

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