Захарова сравнила планы Латвии на депортацию россиян с практиками фашистов
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Она напомнила, что у россиян в Латвии уже отобрали право на минимальный соцпакет и доступ к бесплатному медобслуживанию на территории республики.
«Это просто то, что творили нацисты и фашисты в отношении национальных групп и групп определённых вероисповеданий и религий в 30-е годы в Западной Европе», — сказала Захарова на брифинге.
По словам дипломата, тогда людей свозили в гетто и ограничивали их права, а сегодня подобные практики применяются в новом, гибридном формате.
«А суть одна и та же — сегрегация людей по национальному признаку», — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые «не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подавали документы для получения вида на жительство для проживания в стране».
Российская сторона на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства.