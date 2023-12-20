МИД: Россия подготовит места для размещения граждан при их депортации из Латвии

Российская сторона на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению», — сообщила она.

Ранее стало известно, что в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии заявили, что более 1 тыс. россиян подлежат выдворению из-за того, что вовремя не представили документы для получения вида на жительство (ВНЖ).