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Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, из них 789 старше 60 лет

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Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые «не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подавали документы для получения вида на жительство для проживания в стране».

Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии.

По собранным данным, среди людей, которых могут депортировать, около половины — мужчины, а возрастное распределение показывает, что из страны могут выгнать 789 человек старше 60 лет.

Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии заявили, что более 1 тыс. россиян подлежат выдворению из-за того, что вовремя не предоставили документы для получения вида на жительство.

Российская сторона на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства.

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