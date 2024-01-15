Выдворенный из Латвии Катков назвал геноцидом действия властей против пенсионеров
- РИА Новости
Он подчеркнул, что человека могут немедленно депортировать, если он неправильно ответит на запрос властей.
«Геноцид настоящий. Почему? Потому что кто не сдал экзамены — лишили медицины и закрыли счета», — приводит РИА Новости слова Каткова.
Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выдворение Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.