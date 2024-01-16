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Почти 800 российских пенсионеров в Латвии оказались под угрозой депортации

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Около 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации в результате изменений в миграционном законодательстве Латвии.
Почти 800 российских пенсионеров в Латвии оказались под угрозой депортации
  • Gettyimages.ru
  • © Borisb17

Об этом сообщает посольство России в республике.

«1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет», — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

Уточняется, что среди кандидатов на выдворение есть незрячие инвалиды с детства.

В заявлении также сказано, что из-за реализации Латвией поправок к закону «Об иммиграции» многие пенсионеры лишились средств к существованию и могут быть выдворены из страны.

Ранее телеканал LTV со ссылкой на МВД Латвии сообщил, что латвийские власти повторно сообщили 985 россиянам об угрозе депортации из-за ситуации с продлением ВНЖ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии.

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