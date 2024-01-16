Почти 800 российских пенсионеров в Латвии оказались под угрозой депортации

Около 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации в результате изменений в миграционном законодательстве Латвии.

Об этом сообщает посольство России в республике.

«1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет», — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

Уточняется, что среди кандидатов на выдворение есть незрячие инвалиды с детства.

В заявлении также сказано, что из-за реализации Латвией поправок к закону «Об иммиграции» многие пенсионеры лишились средств к существованию и могут быть выдворены из страны.

Ранее телеканал LTV со ссылкой на МВД Латвии сообщил, что латвийские власти повторно сообщили 985 россиянам об угрозе депортации из-за ситуации с продлением ВНЖ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии.