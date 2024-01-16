Почти 800 российских пенсионеров в Латвии оказались под угрозой депортации
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Об этом сообщает посольство России в республике.
«1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет», — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.
Уточняется, что среди кандидатов на выдворение есть незрячие инвалиды с детства.
В заявлении также сказано, что из-за реализации Латвией поправок к закону «Об иммиграции» многие пенсионеры лишились средств к существованию и могут быть выдворены из страны.
Ранее телеканал LTV со ссылкой на МВД Латвии сообщил, что латвийские власти повторно сообщили 985 россиянам об угрозе депортации из-за ситуации с продлением ВНЖ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным позором высылку пенсионеров из стран Балтии.