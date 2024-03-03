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Медведева выступит на нетворкинг-сессии ВФМ-2024

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Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева примет участие в нетворкинг-сессии «Мир возможностей для каждого».
Медведева выступит на нетворкинг-сессии ВФМ-2024
  • РИА Новости

Блок Public talk с Евгенией Медведевой откроет уникальную активацию сессии: сначала топовая спортсменка поделится своим опытом, знаниями и ключевыми моментами своей карьеры в формате интервью. Затем участники смогут задать свои вопросы и узнать больше о достижении успеха в спорте и за его пределами.

Университет «Синергия» в рамках Всемирного фестиваля молодежи — 2024 выступил организатором нетворкинг-сессии, призванной помочь участникам из разных стран прокачать деловые навыки, установить полезные связи для личностного и профессионального роста. 

Уточняется, что послание от Евгении, посетившей ВФМ-2024 по приглашению факультета Индустрии спорта, будет ярким завершающим аккордом мероприятия, вдохновляющим на достижение целей и преодоление трудностей, важным импульсом для будущих успехов.

Медведева завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент фигуристка участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева покинула съёмки шоу после провокации со стороны зрителя.

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