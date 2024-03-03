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Команда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала

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Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Команда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

Фигуристы из команды Щербаковой выиграли Кубок и 10 млн рублей.

Состав победителей: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артём Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

Второе место занял коллектив Елизаветы Туктамышевой. Им вручили 8,5 млн рублей.

Тройку лучших замкнула команда Алины Загитовой. Они получили 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Маргарита Базылюк выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала.

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